Sampdoria, parte la sfida a Lazio e Fiorentina per il turco Akgun (Di sabato 28 maggio 2022) Calciomercato Sampdoria, sfida aperta con Lazio e Fiorentina per il giovane attaccante turco. Le ultimissime dalla Serie A La Sampdoria si è inserita nella corsa a Yunus Akgun, attaccante classe 2000 di proprietà del Galatasaray che ha disputato la scorsa stagione in prestito all’Adana Demirspor. Come riportato dal quotidiano Fanatik, i blucerchiati starebbero preparando un’offerta per assicurarsi le prestazioni del turco. Serviranno tra gli 8 e i 10 milioni di euro per strappare il giocatore alla concorrenza, rappresentata da Lazio e Fiorentina. VIDEO I 10 GOL PIU’ BELLI DELLA SERIE A 2021-2022 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 28 maggio 2022) Calciomercatoaperta conper il giovane attaccante. Le ultimissime dalla Serie A Lasi è inserita nella corsa a Yunus, attaccante classe 2000 di proprietà del Galatasaray che ha disputato la scorsa stagione in prestito all’Adana Demirspor. Come riportato dal quotidiano Fanatik, i blucerchiati starebbero preparando un’offerta per assicurarsi le prestazioni del. Serviranno tra gli 8 e i 10 milioni di euro per strappare il giocatore alla concorrenza, rappresentata da. VIDEO I 10 GOL PIU’ BELLI DELLA SERIE A 2021-2022 L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

cmdotcom : La #Sampdoria perde i pezzi in vista dell'Inter: allenamento a parte per #Caputo, out pure Conti, #Sensi e Giovinco… - CalcioNews24 : La #Sampdoria sfida #Lazio e #Fiorentina sul mercato ?? - marcomagliano22 : RT @Guido17595958: @smgii1908 Esatto Voi Bologna Udinese Empoli Cagliari Sampdoria Loro Fiorentina Verona Atalanta Sassuolo Voi tutte de… - TMWSampdoria : Next Generation Sampdoria: il Luni Calcio entra a far parte del progetto - marcopra70 : @giovannibrenteg Se vedeva Torino-Inter,Inter-Venezia,Juve-Inter, Doppia sfida di Coppa Italia e supercoppa Inter-J… -