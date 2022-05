Salvini a Mosca, Di Maio: «Con Putin ci parla Draghi». Il leader leghista frena: «Vado se serve, ma non a nome del governo» (Di sabato 28 maggio 2022) «Se si parla con Putin, con Putin ci parla Draghi. Consiglio molta prudenza. Andare a Mosca è una cosa complicata. Ognuno di noi, quando fa un’azione del genere, rappresenta tutto il Paese». Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio boccia così l’ipotesi che Matteo Salvini possa andare a Mosca da Vladimir Putin per parlare di un cessate il fuoco. «Il governo italiano non sapeva di questa intenzione. Quanto passi fra intenzione e ciò che accadrà non lo so. Fatto sta che queste vicende richiedono responsabilità, in un momento così delicato», ha detto intervenendo al forum In Masseria. Il segretario della Lega era già tornato a frenare sulle indiscrezioni sul suo possibile ... Leggi su open.online (Di sabato 28 maggio 2022) «Se sicon, conci. Consiglio molta prudenza. Andare aè una cosa complicata. Ognuno di noi, quando fa un’azione del genere, rappresenta tutto il Paese». Il ministro degli Esteri Luigi Diboccia così l’ipotesi che Matteopossa andare ada Vladimirperre di un cessate il fuoco. «Ilitaliano non sapeva di questa intenzione. Quanto passi fra intenzione e ciò che accadrà non lo so. Fatto sta che queste vicende richiedono responsabilità, in un momento così delicato», ha detto intervenendo al forum In Masseria. Il segretario della Lega era già tornato are sulle indiscrezioni sul suo possibile ...

