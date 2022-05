Salute sessuale | si intende anche il piacere?

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 28 maggio 2022) “” e “” appaiono come due concetti molto lontani. Il primo legato alla sfera sacra del benessere, bianca e pulita. Il secondo a quella profana della sessualità, ancora sentita come sporca. Sacro e profano, dunque. Parlando diperò non si può prescindere dal: questa passa dal benessere fisico e mentale e ilè una delle forme per garantirlo.: non un nemico da combattere Trattiamo mal di denti o di testa e ascoltiamo il nostro stomaco se ci fa male. Così dovrebbe essere per la. In fondo si tratta di prendersi cura del corpo, fare il possibile per stare bene. Non è un nemico da combattere o da allontanare in favore di un supposto candore, ma ...