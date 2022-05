Quirinale: da Mattarella auguri a buddhisti per Vesak, 'riflettere su solidarietà' (Di sabato 28 maggio 2022) Roma, 28 mag. (Adnkronos) - "Le celebrazioni del Vesak mi offrono la gradita opportunità di far giungere i miei migliori auguri ai cittadini italiani di fede buddhista e a tutti i buddhisti residenti od ospiti in Italia". Lo afferma il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. "In un frangente drammatico per l'Europa -aggiunge- la commemorazione di questa importante festività ci induce a un momento di riflessione comune, all'insegna dello spirito di solidarietà che da sempre ne contraddistingue la celebrazione. Con tale auspicio, rinnovo a tutti i buddhisti d'Italia i più sinceri auguri per un Vesak foriero di pace e felicità". Leggi su iltempo (Di sabato 28 maggio 2022) Roma, 28 mag. (Adnkronos) - "Le celebrazioni delmi offrono la gradita opportunità di far giungere i miei miglioriai cittadini italiani di fede buddhista e a tutti iresidenti od ospiti in Italia". Lo afferma il Presidente della Repubblica, Sergio. "In un frangente drammatico per l'Europa -aggiunge- la commemorazione di questa importante festività ci induce a un momento di riflessione comune, all'insegna dello spirito diche da sempre ne contraddistingue la celebrazione. Con tale auspicio, rinnovo a tutti id'Italia i più sinceriper unforiero di pace e felicità".

