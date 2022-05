Orhan Pamuk e l' angoscia dell' atomica | Il rischio è forte L' umanità è terrorizzata

(Di sabato 28 maggio 2022) Porto Cervo - Quandofu premiato nel 2006 con il Nobel per la Letteratura, la motivazione’Accademia di Stoccolma sottolineava la capacitào scrittore turco di aver saputo ricercare l'anima malinconicaa sua città natale (Istanbul, da cui l’omonima romanzo) e di aver scoperto “nuovi simboli per rappresentare scontri e legami fra diverse culture". A distanza di anni, quei simboli sono più o meno gli stessi e la situazione non è cambiata, semmai peggiorata. Ce lo dice a voce quando lo incontriamo al Premio Costa Smeralda, una nuova edizione presieduta da Renzo Persico con la direzione artistica di Stefano Salis.- primo scrittore nel mondo musulmano a condannare la fatwa iraniana contro Salman Rushdie - ha ricevuto il Premio Internazionale. “Oggi ...

Advertising

ilfoglio_it : Lo scrittore Nobel, vincitore del premio Costa Smeralda, chiacchiera con il Foglio sulla recente guerra, sulle pass… - fisco24_info : Orhan Pamuk, l'umanità è terrorizzata dalla bomba atomica: A Porto Cervo per Il Premio Costa Smeralda 2022 - sardanews : Orhan Pamuk, l'umanità è terrorizzata dalla bomba atomica - Sardegna - AnsaSardegna : Orhan Pamuk, l'umanità è terrorizzata dalla bomba atomica. A Porto Cervo per Il Premio Costa Smeralda 2022 #ANSA - Paolosantagata5 : RT @MariaStella710: Possono succedere tante cose nella vita, eppure si perde tempo ad aspettare. Orhan Pamuk @CasaLettori #puntidivista h… -

... chiacchiera con il Foglio sulla recente guerra, sulle passate critiche a Obama mentre l'Italia attende il suo ultimo romanzo 'Le notti della peste' Porto Cervo - Quandofu premiato nel ...... il Premio Cultura del Mediterraneo, che andrà a Giuseppe Barbera, e il Premio Internazionale per il 2022 è assegnato allo scrittore turco, premio Nobel per la Letteratura nel 2006. ...Benedetta Craveri con 'La contessa' (Adelphi), per la saggistica, e Michele Mari con 'Le maestose rovine di Sferopoli' (Einaudi), per la narrativa, sono i vincitori del Premio Letterario Costa Smerald ...“L’umanità è terrorizzata dalla bomba atomica. Ci sono due poli: abbiamo da un lato quelli che si sentono minacciati e dall’altro quelli che vogliono combattere questa guerra fredda che lo è solo in p ...