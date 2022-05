Olivier Dacourt | «I giocatori spesso indossano una maschera | altrimenti sarebbero spacciati»

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 28 maggio 2022) Sportweek intervista. Ex di Strasburgo, Everton, Lens e Leeds, nel 2003 passò alla Roma e, nel 2006, all’Inter fino al 2009. Poi il passaggio al Fulham e la chiusura di carriera, nel 2010. Oggi ha una società di produzione a Parigi. Ha già prodotto tre documentari sullo sport. Il primo, del 2017, si chiama Ma Part d’Ombre (Il mio lato oscuro). Racconta le difficoltà che incontra un calciatore nella sua vita. «Li conosciamo per quello che sono in campo, ma non fuori.quello che subiamo da piccoli forma poi la nostra personalità. Anche noi abbiamo una, se no saremmo». Nel documentario ci sono Cassano, Titi Henry («che quando faceva gol non aveva mai il sorriso, perché il padre da piccolo gli diceva che aveva giocato male»), Abidal «che di fronte alla malattia da ...