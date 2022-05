La Russia | ' Con i nostri missili distrutti i posti di comando ucraini a Bakhmut e Soledar'

Advertising

matteosalvinimi : Ultimi due sondaggi (EMG e Risso di Ipsos) su pace, dialogo e armi. Il 61% e il 74% degli italiani secondo i due is… - Agenzia_Ansa : UCRAINA I La Russia sta spingendo verso un genocidio e commettendo atrocità intese a distruggere il popolo ucraino:… - matteosalvinimi : Bene il dialogo con Putin e con la Russia, l’arma più forte per fermare la guerra rimane la Diplomazia. - gabri48_123 : RT @RoccoCastagna: Vuoi mettere una carriera da diplomatico con una da bibitaro Guerra Russia-Ucraina, il ministro Sergei Lavrov umilia Di… - aless_marchetti : Nell’era dell’incertezza totale il centro studi @ConfindustriaEU ammette “per il 2o trimestre scenario complicato”.… -

"Salvini inL'importante è che non ci siano crepel'Occidente". Mentre va in scena il vado - non vado - del leader della Lega a Mosca Giorgia Meloni , parla a tutto campo di politica interna e ......30 e il 31 maggio i leader europei si riuniranno ancora una volta in un vertice straordinario... anche se in via provvisoria, scompare però il riferimento a come dovrà finire la guerra trae ...94esimo giorno di guerra in Ucraina. La regione ucraina di Kherson, interamente occupata dalle forze russe, ha chiuso ogni accesso al resto del territorio ...La Russia ha annunciato di avere il pieno controllo della città di Lyman, importante snodo ferroviario nel nord dell'oblast di Donetsk, a circa 40 km a ovest di Severodonetsk, la più grande città del ...