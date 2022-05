Guerra in Ucraina, Putin avverte Scholz e Macron: “Basta dare armi a Kiev” (Di sabato 28 maggio 2022) Guerra in Ucraina, Putin avverte Scholz e Macron: mentre la città strategica di Lyman è considerata in mano ai russi (qui tutti gli articoli sulla Guerra in Ucraina), il presidente russo lancia un messaggio sia al presidente francese Emmanuel Macron sia al cancelliere tedesco Olaf Scholz. Secondo Vladimir Putin l‘invio di armi da parte dell’Occidente in Ucraina rappresenta un pericolo per la sicurezza internazionale e così ha pensato bene di avvertire il presidente francese Macron e il cancelliere tedesco Scholz di una possibile destabilizzazione. Il messaggio è stato ‘inviato’ sabato 21 maggio direttamente dal Cremlino. «Il ... Leggi su lanotiziagiornale (Di sabato 28 maggio 2022)in: mentre la città strategica di Lyman è considerata in mano ai russi (qui tutti gli articoli sullain), il presidente russo lancia un messaggio sia al presidente francese Emmanuelsia al cancelliere tedesco Olaf. Secondo Vladimirl‘invio dida parte dell’Occidente inrappresenta un pericolo per la sicurezza internazionale e così ha pensato bene di avvertire il presidente francesee il cancelliere tedescodi una possibile destabilizzazione. Il messaggio è stato ‘inviato’ sabato 21 maggio direttamente dal Cremlino. «Il ...

