Fine del mondo | segnatevi la data | la nuova profezia Maya

Leggi su tvzap

(Di sabato 28 maggio 2022) Vi ricordate ladeisulladel? Tra il 20 e 21 dicembre 2012 tutti eravamo in attesa che ilscomparisse da un momento all’altro. Addirittura furono prodotti pellicole cinematografiche sull’evento. Ma – fortunatamente – non success nulla. Da allora nessuno ha più creduto alle profezie. Adesso, però, spunta fuori un’atroce verità. Ladel, sempre secondo i, non sarebbe dovuta essere nel 2012. Pare infatti ci sia stato un errore di battitura. Ladelsarebbe veramente imminente. (Continua dopo la foto…) Chi sono ifurono una popolazione insediatasi in Mesoamerica, in una zona che comprende l’odierno ...