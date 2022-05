X Factor, Rkomi è il quarto giudice: il tavolo dei giudici è completo (Di venerdì 27 maggio 2022) Rkomi è uno dei nuovi giudici di X Factor 2022. Con lui si completa quindi la formazione del tavolo di questa stagione. Sarà insieme a Fedez, Ambra Angiolini e Dargen D’Amico, con tre esordi assoluti e un attesissimo ritorno. Classe 1994, Rkomi si è distinto nel corso della 72° edizione del Festival di Sanremo, con la sua Insuperabile. Ha esordito appena 17enne con i primi mixtape autoprodotti. Dopo la pubblicazione del progetto Dasein Sollen, nel 2017 esce il suo primo album ufficiale, Io in Terra. Gli apprezzamenti da parte del pubblico e, soprattutto, della critica non tardano ad arrivare. L’album viene poi certificato disco di Platino. Nel 2018 è la volta del libro/EP Ossigeno, un concept project dedicato proprio al suo originale processo creativo. La sua personalità unica lo porta a sperimentare ... Leggi su velvetmag (Di venerdì 27 maggio 2022)è uno dei nuovidi X2022. Con lui si completa quindi la formazione deldi questa stagione. Sarà insieme a Fedez, Ambra Angiolini e Dargen D’Amico, con tre esordi assoluti e un attesissimo ritorno. Classe 1994,si è distinto nel corso della 72° edizione del Festival di Sanremo, con la sua Insuperabile. Ha esordito appena 17enne con i primi mixtape autoprodotti. Dopo la pubblicazione del progetto Dasein Sollen, nel 2017 esce il suo primo album ufficiale, Io in Terra. Gli apprezzamenti da parte del pubblico e, soprattutto, della critica non tardano ad arrivare. L’album viene poi certificato disco di Platino. Nel 2018 è la volta del libro/EP Ossigeno, un concept project dedicato proprio al suo originale processo creativo. La sua personalità unica lo porta a sperimentare ...

IlContiAndrea : Io avrei messo una seconda donna in giuria: Carmen Consoli o Simona Ventura, quest’ultima per chiudere il cerchio d… - rtl1025 : ?? #Rkomi è il quarto giudice di @XFactor_Italia: esordio assoluto per il cantante, con cui si completa il tavolo de… - undrinkodue : morta per il video di rkomi giudice di x factor con i nipotini patatini - Open_gol : Quartetto completato. Cosa ne pensate dei nuovi giudici del talent show? #XFactor - trallalalalala_ : Rkomi giudice di X factor se sentite urlare sono io -