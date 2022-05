UN POSTO AL SOLE, trame dal 30 Maggio al 3 Giugno 2022 (Di venerdì 27 maggio 2022) Cosa succederà ad UPAS, nelle puntate che andranno in onda da lunedì 30 Maggio a venerdì 3 Giugno 2022? Scopriamolo insieme! Un POSTO al SOLE – Puntata del 30/05/2022 EP5956 Dopo aver appreso che Lara sta per lasciare Napoli, Ferri decide di farle un’inaspettata proposta. Nicotera mantiene la linea dura con Tregara e, quando torna a casa di Raffaele, cerca di recuperare lo spirito familiare. Per non dare spazio ad ambiguità nel suo rapporto con Michele, Silvia decide di partire per raggiungere Giancarlo e di lasciare per qualche giorno il Vulcano a Samuel e Nunzio. Un POSTO al SOLE – Puntata del 31/05/2022 EP5957 Dopo aver interagito in maniera un po’ tesa sul lavoro, Rossella e Virginia dovranno fronteggiare insieme una ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 27 maggio 2022) Cosa succederà ad UPAS, nelle puntate che andranno in onda da lunedì 30a venerdì 3? Scopriamolo insieme! Unal– Puntata del 30/05/EP5956 Dopo aver appreso che Lara sta per lasciare Napoli, Ferri decide di farle un’inaspettata proposta. Nicotera mantiene la linea dura con Tregara e, quando torna a casa di Raffaele, cerca di recuperare lo spirito familiare. Per non dare spazio ad ambiguità nel suo rapporto con Michele, Silvia decide di partire per raggiungere Giancarlo e di lasciare per qualche giorno il Vulcano a Samuel e Nunzio. Unal– Puntata del 31/05/EP5957 Dopo aver interagito in maniera un po’ tesa sul lavoro, Rossella e Virginia dovranno fronteggiare insieme una ...

Advertising

il_Sole_Nero : @Curini @ngiocoli @Twitter A occhio mi pare che sia tutto a posto. Tenendo anche conto che è possibile limitate la… - missNormaJane : @WhiteWidow_5050 Caldo asfissiante, sotto il sole in mezzo alla gente, non un filo di sudore, un capello fuori posto. My gentlemen. - fremo03893514 : RT @Romina48643889: @UrraaaanatyZ Qui a Milano, x un paio di gg abbiamo respirato un po', da oggi è ritornata l'afa...io però adoro il cal… - infoitcultura : Un Posto al Sole Anticipazioni 27 maggio 2022: Michele e Silvia pericolosamente vicini. Rossella senza parole! - infoitcultura : Un Posto al Sole 27 maggio 2022 Anticipazioni: Viola in pericolo di vita! -