mrcage80 : RT @WeAreTennisITA: Novak e Rafa vincono i rispettivi match di terzo turno. Ma prima della loro sfida numero 59 avranno due incontri non ba… - WeAreTennisITA : Novak e Rafa vincono i rispettivi match di terzo turno. Ma prima della loro sfida numero 59 avranno due incontri no… - _dontbebad_ : Toni Nadal allenatore di Felix dopo che quest'ultimo avrà perso in tre set contro il nipote - barbara75ferre : Nadal - Aliassime. Ovvero Zio Toni contro Toni Nadal. - zanghif03 : A certificare i progressi di #augeraliassime da quando è iniziata la collaborazione con Toni #Nadal sono i risultat… -

Il motivo coinvolge, zio di Rafa e suo coach fino al 2017, aggiunto nello staff di Auger - Aliassime assieme allo storico allenatore Frederic Fontang nel 2021, dal torneo di Montecarlo. ...RafaelUno dei più presenti sugli spalti parigini in questi primi due turni del Roland Garros è stato sicuramente. Il tecnico spagnolo si è accomodato sia nei box del suo attuale 'allievo' Felix Auger Aliassime e sia in quello di suo nipote Rafael. Entrambi i tennisti hanno passato i rispettivi ... Toni Nadal: 'Non dirò a Felix come battere Rafa' Nadal e Djokovic avranno sicuramente lasciato i campi del Roland Garros soddisfatti per le loro vittorie arrivate senza sprecare troppe energie. Tuttavia, i risultati dei loro prossimi rivali non poss ...L'ottavo di finale tra Felix Auger-Aliassime e Rafa Nadal è uno dei più attesi nel singolare maschile al Roland Garros. Non solo perché in caso ...