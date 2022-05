Tommaso Paradiso, esce il nuovo singolo “Piove in discoteca” (Di venerdì 27 maggio 2022) ROMA (ITALPRESS) – Tommaso Paradiso pubblica oggi il nuovo singolo “Piove in discoteca”, disponibile in radio e su tutte le piattaforme digitali, primo inedito dopo la pubblicazione dell'album di debutto solista Space Cowboy. Il videoclip del brano, diretto da Younuts! e prodotto da Maestro, è un susseguirsi di flashback che raccontano la nascita della spensierata storia d'amore fra due ragazzi protagonisti di un'estate degli anni '80.-foto ufficio stampa Tommaso Paradiso –(ITALPRESS). Leggi su iltempo (Di venerdì 27 maggio 2022) ROMA (ITALPRESS) –pubblica oggi ilin”, disponibile in radio e su tutte le piattaforme digitali, primo inedito dopo la pubblicazione dell'album di debutto solista Space Cowboy. Il videoclip del brano, diretto da Younuts! e prodotto da Maestro, è un susseguirsi di flashback che raccontano la nascita della spensierata storia d'amore fra due ragazzi protagonisti di un'estate degli anni '80.-foto ufficio stampa–(ITALPRESS).

