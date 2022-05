Tina non accetta le scuse di Fabio e si infuria a U&D: “Avresti fatto più bella figura a non farmele” (Di venerdì 27 maggio 2022) Il ritorno di Tina Cipollari si è sentito, eccome se si è sentito nelle ultime puntate di Uomini e Donne. E oggi, l’opinionista del programma di Canale 5 si è scontrata, ancora una volta, con Fabio. Quando Tina era assente, il fotografo si è scusato per quello che è successo e oggi Maria de Filippi ha ricordato quel momento. Tina però a quanto pare, non è sembrata molto interessata alle scuse dell’uomo tanto che, pochi minuti dopo l’inizio della discussione, si è acceso un forte dibattito che ha visto i due, nuovamente protagonisti. E sono volate ancora una volta, parole molto forti. Che non si stiano simpatici è abbastanza chiaro e Tina quindi, ha voluto ribadire che delle scuse di Fabio non se ne fa davvero nulla. “Potevi anche farne a meno” ha ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 27 maggio 2022) Il ritorno diCipollari si è sentito, eccome se si è sentito nelle ultime puntate di Uomini e Donne. E oggi, l’opinionista del programma di Canale 5 si è scontrata, ancora una volta, con. Quandoera assente, il fotografo si è scusato per quello che è successo e oggi Maria de Filippi ha ricordato quel momento.però a quanto pare, non è sembrata molto interessata alledell’uomo tanto che, pochi minuti dopo l’inizio della discussione, si è acceso un forte dibattito che ha visto i due, nuovamente protagonisti. E sono volate ancora una volta, parole molto forti. Che non si stiano simpatici è abbastanza chiaro equindi, ha voluto ribadire che delledinon se ne fa davvero nulla. “Potevi anche farne a meno” ha ...

NatainEstate : Che sogno se a tornare fosse stata Teresa e non Tina per Vittorio l'anno scorso ?? - idainbloom : RT @ThisCasino: 'TU SEI UN FARABUTTO' 'TI STAI DANNANDO APPRESSO A QUEST'UOMO' 'SE AVEVI LA TESTA NON TI SARESTI COMPORTATO COSI' 'RICORDAT… - tatjana31 : RT @ElenaLaRossa1: #uominiedonne Tina non si rende conto di quanto sia aggressiva. Offensiva e volgare. Cattiva anche con le donna. PESSIMA… - emmaiismysun : 'È attivo in tutti i sensi?' Io non ce la faccio con Tina?? #uominiedonne