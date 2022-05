Tempesta d'amore, anticipazioni 27 maggio: una brutta sorpresa per Max (Di venerdì 27 maggio 2022) Tempesta d'amore continuerà a porre l'accento sul rapporto conflittuale tra Max e Gerry e, per il personal trainer, sarà in arrivo una sgradita sorpresa di compleanno. Il ragazzo si è lasciato convincere da Vanessa ad organizzare una festa in onore del suo compleanno, ma la sua vita è stata destabilizzata dall'arrivo inaspettato di Gerry, suo fratello, che è stato anche invitato al party da Florian. Max, però, non ha intenzione di far partecipare il ragazzo alla serata, dal momento che, nel corso degli anni, gli ha sempre rovinato tutte le occasioni speciali mettendosi in evidenza per la sua originalità e il suo temperamento stravagante. Così, Richter ha condotto Gerry in una baita in montagna e gli ha chiesto di non muoversi di lì, proponendogli di finire dei disegni per lui. Tuttavia, come si evince dalle ... Leggi su tvpertutti (Di venerdì 27 maggio 2022)d'continuerà a porre l'accento sul rapporto conflittuale tra Max e Gerry e, per il personal trainer, sarà in arrivo una sgraditadi compleanno. Il ragazzo si è lasciato convincere da Vanessa ad organizzare una festa in onore del suo compleanno, ma la sua vita è stata destabilizzata dall'arrivo inaspettato di Gerry, suo fratello, che è stato anche invitato al party da Florian. Max, però, non ha intenzione di far partecipare il ragazzo alla serata, dal momento che, nel corso degli anni, gli ha sempre rovinato tutte le occasioni speciali mettendosi in evidenza per la sua originalità e il suo temperamento stravagante. Così, Richter ha condotto Gerry in una baita in montagna e gli ha chiesto di non muoversi di lì, proponendogli di finire dei disegni per lui. Tuttavia, come si evince dalle ...

