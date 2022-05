Se siete stati taggati in una foto Facebook potreste ricevere un risarcimento (Di venerdì 27 maggio 2022) Ci sono utenti che stanno ricevendo fino a 397 dollari di riscatto per la privacy dei loro dati violata da Facebook. Si tratta, per ora, di una somma riconosciuta a utenti dell’Illinois che sono state taggate nelle foto online e che hanno intentato una causa collettiva contro Facebook affermando che la piattaforma avrebbe utilizzato impropriamente e in maniera illegale i dati sul riconoscimento facciale che aveva raccolto senza consenso creando un meccanismo che spinge le persone a taggare gli amici. Questo primo risarcimento Facebook, in teoria, è solo l’inizio. LEGGI ANCHE >>> Twitter accetta di pagare 150 milioni di risarcimento per uso improprio di dati a scopo commerciale risarcimento Facebook di quasi 400 dollari per utilizzo improprio ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 27 maggio 2022) Ci sono utenti che stanno ricevendo fino a 397 dollari di riscatto per la privacy dei loro dati violata da. Si tratta, per ora, di una somma riconosciuta a utenti dell’Illinois che sono state taggate nelleonline e che hanno intentato una causa collettiva controaffermando che la piattaforma avrebbe utilizzato impropriamente e in maniera illegale i dati sul riconoscimento facciale che aveva raccolto senza consenso creando un meccanismo che spinge le persone a taggare gli amici. Questo primo, in teoria, è solo l’inizio. LEGGI ANCHE >>> Twitter accetta di pagare 150 milioni diper uso improprio di dati a scopo commercialedi quasi 400 dollari per utilizzo improprio ...

Advertising

vascorossi : Milanoooo Siete stati pazzeschi ?? Eravate caldissimi???? La pioggia non vi ha fermati?? #vascolive… - acmilan : Grazie @Inter, siete stati degli avversari straordinari. Alla prossima stagione! - FiorellaMannoia : Ieri a Parma è stata per me una serata difficile, con una voce che a tratti mi abbandonava in seguito ai postumi de… - Psyclo_Bo : RT @mistergarats: @La7tv Draghi porta avanti il progetto accettato dall'Italia (1990) ovvero non essere più 4 potenza e diventare area depr… - g_zerbato : RT @mistergarats: @La7tv Draghi porta avanti il progetto accettato dall'Italia (1990) ovvero non essere più 4 potenza e diventare area depr… -