Reddito di cittadinanza, Zingaretti: “Referendum per eliminarlo? Ossessione e accanimento contro la povera gente” (Di venerdì 27 maggio 2022) “Eliminare il Reddito di cittadinanza? Questo accanimento contro la povera gente non mi sorprende ma mi colpisce. Il Reddito di cittadinanza è uno strumento per aiutare le persone povere, non è uno strumento di politiche attive del lavoro. Per quello serve creare impresa, creare economia o programmi come quello che abbiamo presentato oggi. Questa Ossessione di individuare le persone povere come il problema è un accanimento”. Lo ha dichiarato il presidente della regione Lazio Nicola Zingaretti al termine della presentazione del programma GOL (Garanzia occupabilità dei lavoratori) alla quale ha partecipato anche il ministro del Lavoro Andrea Orlando. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 27 maggio 2022) “Eliminare ildi? Questolanon mi sorprende ma mi colpisce. Ildiè uno strumento per aiutare le persone povere, non è uno strumento di politiche attive del lavoro. Per quello serve creare impresa, creare economia o programmi come quello che abbiamo presentato oggi. Questadi individuare le persone povere come il problema è un”. Lo ha dichiarato il presidente della regione Lazio Nicolaal termine della presentazione del programma GOL (Garanzia occupabilità dei lavoratori) alla quale ha partecipato anche il ministro del Lavoro Andrea Orlando. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

