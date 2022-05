Pedofilia | Cei | “Report nazionale sui casi di abuso”

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 27 maggio 2022) (Adnkronos) – I Vescovi italiani hanno deciso di realizzare un “primosulle attività di prevenzione e formazione e suidisegnalati o denunciati alla rete dei Servizi diocesani e interdiocesani negli ultimi due anni (2020-2021). I dati saranno raccolti e analizzati da un Centro accademico di ricerca”. “I– spiegano i Vescovi al termine dell’Assemblea generale – avranno poi cadenza annuale e costituiranno uno strumento prezioso per migliorare, in termini di qualità ed efficacia, l’azione formativa dei Servizi e quella di accoglienza e ascolto dei Centri. Daranno poi un segnale di trasparenza, dal momento che saranno resi pubblici”. “Le Chiese che sono in Italia hanno accolto così l’invito rivolto da Papa Francesco alla Pontificia Commissione per la Tutela dei ...