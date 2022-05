Nessuno parla dei referendum e l'unico che ne parla (Salvini) non li ha capiti (Di venerdì 27 maggio 2022) I sondaggisti in coro: "Agli italiani non importa nulla". Lo strumento referendario non è più percepito come un vaccino rispetto alla malattia della crisi della politica. È esso stesso parte di una disaffezione più generale Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 27 maggio 2022) I sondaggisti in coro: "Agli italiani non importa nulla". Lo strumento referendario non è più percepito come un vaccino rispetto alla malattia della crisi della politica. È esso stesso parte di una disaffezione più generale

Advertising

riotta : Cresce protesta online #Russia di militari e ex spie come Igor Girkin, ex FSS, (alias Igor Strelkov): criticano le… - NicolaPorro : Non ne parla nessuno, ma il #12giugno si vota per cambiare la vostra vita ?? - ladyonorato : Nessuno ne parla più, ma sanitari e docenti sono ancora sotto ricatto. Non abituiamoci agli abusi del governo… - Nocavia2 : RT @ladyonorato: Nessuno ne parla più, ma sanitari e docenti sono ancora sotto ricatto. Non abituiamoci agli abusi del governo #Draghi http… - Anarcorvopunk77 : adesso alle 16 ore dicono che in #italia sono morti 105 #italiani di #COVID19 e non le ne frega nessuno visto che l… -