Lory Del Santo contro due naufraghi | “vi dò l’insufficienza | stasera non mangiate”

Spinta dallo spirito dell'isola, Lory Del Santo esclude due naufraghi dalla cena. La decisione dell'attrice fa discutere A L'isola Dei Famosi tutto può cambiare, si sa! Nelle ultime ore sembra che Lory Del Santo abbia ribaltato la situazione sulla Playa che ospita il gruppo con una decisione molto discussa: escludere due naufraghi dalla cena. Non è la prima volta che lo spirito dell'isola innesca certe dinamiche al fine di far discutere i naufraghi in gara, ma stavolta a rimetterci le penne – o meglio la cena – sono Estefania e Nicolas. Lory, costretta a dare due insufficienze, sceglie la modella sudamericana e l'attore romano a causa di vecchie ruggini. I due si scagliano contro la Del Santo tacciandola di falsità ma ...

