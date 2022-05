LIVE MotoGP, GP Italia 2022 in DIRETTA: via alla FP1! Inizio un turno importante per gli assetti (Di venerdì 27 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 09.59: Da notare nel Team Pramac il nuovo sponsor Prima. 09.57: Tutti in pista per provare le condizioni del tracciato. 09.55: VIA alla FP1!!! 09.51: Ci si prepara per un sessione piuttosto intensa e ricca di spunti. 09.48: Sulla carta la pista dovrebbe prestarsi piuttosto bene alle caratteristiche della Ducati, ma attenzione a Quartararo che in curva con la Yamaha potrebbe esaltarsi. 09.45: Condizioni ideali per girare con il sole a dominare la scena sulle colline toscane. 09.42: 15 curve una più bella dell’altra, e un rettilineo di oltre un chilometro dove le MotoGP sfiorano i 360 all’ora: il Mugello è una delle piste più affascinanti del Mondiale. 09.40: Sono numerosissimi i successi di piloti Italiani. I padroni di casa sono passati per ... Leggi su oasport (Di venerdì 27 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA09.59: Da notare nel Team Pramac il nuovo sponsor Prima. 09.57: Tutti in pista per provare le condizioni del tracciato. 09.55: VIA!! 09.51: Ci si prepara per un sessione piuttosto intensa e ricca di spunti. 09.48: Sulla carta la pista dovrebbe prestarsi piuttosto bene alle caratteristiche della Ducati, ma attenzione a Quartararo che in curva con la Yamaha potrebbe esaltarsi. 09.45: Condizioni ideali per girare con il sole a dominare la scena sulle colline toscane. 09.42: 15 curve una più bella dell’altra, e un rettilineo di oltre un chilometro dove lesfiorano i 360 all’ora: il Mugello è una delle piste più affascinanti del Mondiale. 09.40: Sono numerosissimi i successi di pilotini. I padroni di casa sono passati per ...

