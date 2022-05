Libere 2 Montecarlo | l' incidente di Ricciardo

Advertising

SkySportF1 : ?? LECLERC DAVANTI A TUTTI A MONTE CARLO ?? Sarà lotta Red Bull ?? Ferrari in qualifica? I risultati delle #FP1 ?… - SkySportF1 : ?? FERRARI AL COMANDO A MONACO ? ?? Miglior tempo di Leclerc nelle #FP2 I risultati ? - SkySportF1 : ? Incidente per Daniel Ricciardo nelle #FP2 LIVE ? - F1inGenerale_ : Sebastian #Vettel ha commentato il venerdì di prove libere del #GpMonaco: il commento del pilota #AstonMartin… - FinG_Marcuss : RT @F1inGenerale_: Lewis Hamilton ha sofferto così duramente i dossi di Montecarlo tanto da aver avuto la sensazione che i bulbi oculari si… -

Nelle2 del Gran Premio del Principato di Monaco, il pilota della McLaren Daniel Ricciardo è andato a sbattere contro le barriere alle Piscine.(MONACO) " Una Ferrari senza rivali nel venerdì di. Il Gran Premio di Monaco parte come meglio non poteva per la scuderia di Maranello, grazie alla doppietta nelle FP2 e al primo ...La F1 non si ferma e fa tappa a Montecarlo. Si chiude in sesta posizione il venerdì di prove libere a Monaco di George Russell.MONTECARLO (MONACO) (ITALPRESS) – Una Ferrari senza rivali nel venerdì di libere. Il Gran Premio di Monaco parte come meglio non poteva per la scuderia di Maranello, grazie alla doppietta nelle FP2 e ...