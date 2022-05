(Di venerdì 27 maggio 2022) I Warriors si sbarazzano di Doncic e compagni davanti ai propri tifosi in gara - 5 e sbarcano per l'ennesima volta alle Finals. Sei Finals in 8 stagioni — I Warriors dopo due stagioni complicate, ...

Kidd rincuora Dallas: "Abbiamo gettato le basi, ora possiamo costruire". Curry esalta i Warriors