Inter, ultimatum di Marotta per la firma: la decisione arriva entro stasera (Di venerdì 27 maggio 2022) Inter, Marotta e Ausilio delineano la strategia per il prossimo anno: entro stasera arriva la decisione per la firma, c’è un ultimatum. L’Inter di Simone Inzaghi, archiviata la stagione di Serie A 2021/2022, è al lavoro per disegnare le strategie per il prossimo campionato. Il club nerazzurro, dopo aver sfiorato lo scudetto, ha portato a Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di venerdì 27 maggio 2022)e Ausilio delineano la strategia per il prossimo anno:laper la, c’è un. L’di Simone Inzaghi, archiviata la stagione di Serie A 2021/2022, è al lavoro per disegnare le strategie per il prossimo campionato. Il club nerazzurro, dopo aver sfiorato lo scudetto, ha portato a Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

ATransfermarkt : ???? Miscellanea (in breve) sul #Torino - Nessuna conferma sulla clausola al ribasso per #Bremer - Il brasiliano si… - Luxgraph : Sport: 'De Jong il dopo Pogba: ultimatum del Manchester United' - Milannews24_com : Perisic Inter, nessun rilancio: fissato l’ultimatum per il croato - junews24com : Perisic Juve, l’Inter non rilancia e fissa l’ultimatum. TUTTI i dettagli - StaffBauscia : Perisic-Inter, Marotta non rilancia e fissa l’ultimatum -