Ida Platano presto in tv ma non a Uomini e Donne | dove la vedremo | clamorosa novità

(Di venerdì 27 maggio 2022) per la dama del trono Over. È una delle protagoniste assolute del trono Over di. Da ormai diversi anni, il pubblico si appassiona alle vicende sentimentali di Ida, la dama di origini siciliane che gestisce L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

infoitcultura : Verissimo anticipazioni: Ida Platano tra gli ospiti di sabato 28 maggio - GossipparoC : RT @CBascella: Io ogni volta che vedo la pubblicità di Verissimo che dice 'vedremo la vita e gli amori dell'amatissima Ida Platano' #uomini… - Pescetta_ : La vita e gli amori di Ida platano #uominiedonne - CBascella : Io ogni volta che vedo la pubblicità di Verissimo che dice 'vedremo la vita e gli amori dell'amatissima Ida Platano… - infoitcultura : Uomini e Donne, Ida Platano furiosa contro Riccardo Guarnieri: 'Sei un farabutto' -

Uomini e Donne, Ursula Bennardo commenta l'ultima tremenda litigata trae Riccardo e attacca laLe dinamiche e i colpi di scena tra i due protagonisti del dating show, stanno catalizzando ...Uomini e donne, Riccardo Guarnieri esi scontrano: la rassegnazionee Riccardo Guarnieri tornano al centro dell'attenzione con un nuovo scontro registrato al trono over di Uomini e donne . Le speranze maturate dai ...Ida Platano finisce nuovamente al centro dell'attenzione per il suo tormentato percorso a Uomini e donne. In queste ultime settimane la dama bresciana ha scelto di chiudere la conoscenza con Marco ...Ida Platano e Riccardo Guarnieri a Uomini e Donne stanno generando non poca confusione. Di recente, la parrucchiera bresciana aveva avviato una conoscenza con Marco Alabiso, il quale oggi si svela in ...