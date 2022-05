GP Monaco, FP1: Leclerc davanti, inseguono Perez e Sainz (Di venerdì 27 maggio 2022) Nessun incidente, una sola bandiera rossa e prima prestazione per Charles Leclerc. Così si è aperto il fine settimana del GP di Monaco , con il ferrarista a mettersi davanti a tutti al termine dei ... Leggi su autosprint.corrieredellosport (Di venerdì 27 maggio 2022) Nessun incidente, una sola bandiera rossa e prima prestazione per Charles. Così si è aperto il fine settimana del GP di, con il ferrarista a mettersia tutti al termine dei ...

Advertising

SkySportF1 : ?? LECLERC DAVANTI A TUTTI A MONTE CARLO ?? Sarà lotta Red Bull ?? Ferrari in qualifica? I risultati delle #FP1 ?… - P300it : F1 | GP Monaco 2022, FP1: Leclerc inizia bene, Pérez e Sainz in scia ? di Matteo Pittaccio ??… - andrea95l : RT @thelastcornerit: F1 | GP Monaco: Leclerc detta subito il passo dopo le FP1 - - thelastcornerit : F1 | GP Monaco: Leclerc detta subito il passo dopo le FP1 - - gemin_steven98 : RT @SkySportF1: ?? LECLERC DAVANTI A TUTTI A MONTE CARLO ?? Sarà lotta Red Bull ?? Ferrari in qualifica? I risultati delle #FP1 ? https://t.c… -