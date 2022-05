Ginerva morta a 27 anni | beffa tragica per la madre | deve pagare 120mila euro di spese legali

(Di venerdì 27 maggio 2022) Nessun colpevole . Questa la sentenza civile che sa di. Nessun colpevole per la morte improvvisa di Ginevra Olivetti Rason , avvocatessa di 27. La mamma che aveva intentato una causa per ...

Ginevra, morta a 27 anni. Beffa tragica per la madre: deve pagare 120mila euro di spese legali Nessun colpevole. Questa la sentenza civile che sa di beffa. Nessun colpevole per la morte improvvisa di Ginevra Olivetti Rason, avvocatessa di 27 anni. La mamma che aveva intentato una ...FIRENZE. Nessun colpevole per la morte improvvisa di un'avvocatessa di 27 anni. Con un corollario alla sentenza civile che sa di beffa. La mamma che aveva intentato una causa per danni si ritrova pure ...