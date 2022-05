Gianluigi Paragone e il “fenomeno” Italexit: il suo partito ora vale il 4,5%. Dalle posizioni no euro a quelle no vax fino alla guerra in Ucraina (Di venerdì 27 maggio 2022) “O mi arrestate o mi fate passare, sono un senatore”. È il 5 di aprile e a Torino è atteso Mario Draghi. Gianluigi Paragone è a due passi da Palazzo di Città: c’è un cordone della polizia che blocca il passaggio a chi sta manifestando contro il presidente del Consiglio. Ma Paragone non sente ragioni, vuole passare, litiga con gli agenti e intanto manda tutto in diretta sui social. Dieci giorni fa, a Roma, ha fatto lo stesso: ha organizzato un presidio contro l’invio di armi in Ucraina e col cellulare, chiuso da una cover con una tigre pronta ad azzannare, si è ripreso, in mezzo alle persone, con una nuova live. DA NO euro A NO VAX – E negli ultimi due anni Paragone, in mezzo alle persone, con un megafono o con lo smartphone, o con uno striscione, lo abbiamo visto spesso. Durante i mesi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 27 maggio 2022) “O mi arrestate o mi fate passare, sono un senatore”. È il 5 di aprile e a Torino è atteso Mario Draghi.è a due passi da Palazzo di Città: c’è un cordone della polizia che blocca il passaggio a chi sta manifestando contro il presidente del Consiglio. Manon sente ragioni, vuole passare, litiga con gli agenti e intanto manda tutto in diretta sui social. Dieci giorni fa, a Roma, ha fatto lo stesso: ha organizzato un presidio contro l’invio di armi ine col cellulare, chiuso da una cover con una tigre pronta ad azzannare, si è ripreso, in mezzo alle persone, con una nuova live. DA NOA NO VAX – E negli ultimi due anni, in mezzo alle persone, con un megafono o con lo smartphone, o con uno striscione, lo abbiamo visto spesso. Durante i mesi ...

Guissi36575315 : RT @GoriRoberto1: Sondaggio, boom di Italexit: numeri mai visti per Gianluigi Paragone tutti i partiti in crescita, Draghi stabile. Questo… - vikingonormanno : Sondaggio Pagnoncelli, boom di Italexit: numeri mai visti per Gianluigi Paragone. E Mario Draghi perde consensi - I… - GRETA1SGARBO : RT @GoriRoberto1: Sondaggio, boom di Italexit: numeri mai visti per Gianluigi Paragone tutti i partiti in crescita, Draghi stabile. Questo… - FrancoisBranca1 : Vai Gianluigi !!!!!! - GoriRoberto1 : Sondaggio, boom di Italexit: numeri mai visti per Gianluigi Paragone tutti i partiti in crescita, Draghi stabile.… -