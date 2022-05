Funerali di De Mita | Mastella | “Tra me e lui è stato un colpo di fulmine”

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 27 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNusco (AV) – “Quando ci siamo conosciuti, la prima volta, ero un ragazzino avevo 20 anni èunditra me e lui”. Così il sindaco di Benevento, Clementeintervenuto nel pomeriggio aidi Ciriaco De. “Poi c’èquesto incamminamento prima umano che politico. Sono arrivato a fare il deputato 28 anni e mezzo, certamente non ci sarei riuscito senza la sua possibilità ad uno di provincia. Sono entrato nel circuito – dice– Ho avuto modo di accompagnarlo in ogni situazione dal punto di vista dello, fino al 93? quando le nostre storie hanno preso strade differenti con la chiusura della Democrazia Cristiana”. “Nel 72? – racconta...