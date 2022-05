Così è stata uccisa l'anziana di Milano ritrovata in una vasca da bagno (Di venerdì 27 maggio 2022) AGI - "Ho fatto un disastro". Con questo frase Rosa Fabbiano, 58 anni, avrebbe, di fatto, ammesso alla sorella di aver ucciso la loro madre di 84 anni, Lucia Cipriano, nell'appartamento di via Boves a Melzo, in provincia di Milano. Dopo aver pronunciato la frase, mentre si trovava in auto con la sorella in direzione della stazione dei Carabinieri, Rosa Fabbiano avrebbe iniziato a urlare e tentato di lanciarsi dalla macchina. La sorella è riuscita ad accostare ed è a quel punto che la 58enne è scappata nei campi. Sono poi intervenuti i militari dell'Arma della compagnia di Pioltello, allertati dalla sorella, che l'hanno rintracciata e bloccata. Da quel momento Rosa Fabbiano - da quanto appreso - non ha più proferito parola. Anche nell'interrogatorio con il pm Elisa Calanducci si è avvalsa della facoltà di non rispondere. I dettagli dell'omicidio L'avrebbe fatta ... Leggi su agi (Di venerdì 27 maggio 2022) AGI - "Ho fatto un disastro". Con questo frase Rosa Fabbiano, 58 anni, avrebbe, di fatto, ammesso alla sorella di aver ucciso la loro madre di 84 anni, Lucia Cipriano, nell'appartamento di via Boves a Melzo, in provincia di. Dopo aver pronunciato la frase, mentre si trovava in auto con la sorella in direzione della stazione dei Carabinieri, Rosa Fabbiano avrebbe iniziato a urlare e tentato di lanciarsi dalla macchina. La sorella è riuscita ad accostare ed è a quel punto che la 58enne è scappata nei campi. Sono poi intervenuti i militari dell'Arma della compagnia di Pioltello, allertati dalla sorella, che l'hanno rintracciata e bloccata. Da quel momento Rosa Fabbiano - da quanto appreso - non ha più proferito parola. Anche nell'interrogatorio con il pm Elisa Calanducci si è avvalsa della facoltà di non rispondere. I dettagli dell'omicidio L'avrebbe fatta ...

