Chi ha ucciso Gianna Del Gaudio? Processo d’Appello ad Antonio Tizzani (Di venerdì 27 maggio 2022) E’ iniziato oggi, venerdì 27 maggio 2022, il Processo di secondo grado a carico di Antonio Tizzani per l’omicidio della moglie Gianna Del Gaudio. Sono trascorsi sei anni dal delitto dell’ex professoressa in pensione, uccisa nella sua villetta di Seriate, ma ad oggi il suo assassino è ancora libero. Dopo essere stato assolto in primo grado, il marito ed ex ferroviere affronta l’Appello. Nel corso della prima udienza Antonio Tizzani, unico indagato, era assente. Omicidio Gianna Del Gaudio: al via il Processo d’Appello a carico di Antonio Tizzani La prossima udienza del Processo a carico di Antonio Tizzani, marito di ... Leggi su chihaucciso (Di venerdì 27 maggio 2022) E’ iniziato oggi, venerdì 27 maggio 2022, ildi secondo grado a carico diper l’omicidio della moglieDel. Sono trascorsi sei anni dal delitto dell’ex professoressa in pensione, uccisa nella sua villetta di Seriate, ma ad oggi il suo assassino è ancora libero. Dopo essere stato assolto in primo grado, il marito ed ex ferroviere affronta l’Appello. Nel corso della prima udienza, unico indagato, era assente. OmicidioDel: al via ila carico diLa prossima udienza dela carico di, marito di ...

Advertising

enpaonlus : Delfino ucciso e sfilettato in Sardegna per farne mosciame: orrore su una spiaggia del nuorese Ma quanto si può ess… - miciogi : @QuartoGrado Dai siete al limite del ridicolo. Il povero Claudio adombrato dal dubbio perché parla di sacchi neri?… - tommy73914620 : @QuartoGrado Ma come si fa con Carmelo Abate solo uscite fuori luogo lui ha delle fisse difende a spada tratta il m… - luminolo : RT @Costant25843671: @Zziagenio78 Voi lo sapevate che hanno ucciso l'Uomo Ragno e non si è ancora trovato il colpevole? Ed il coccodrillo c… - PaoliniGianni : @milkodiprisco @DarioStefano Dimmi disagiato, quali sanzioni sono state comminate a Usa, UK, Francia, Israele per I… -