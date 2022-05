Canoa slalom, Europei 2022: Italia quinta nella canadese maschile a squadre (Di venerdì 27 maggio 2022) La stagione internazionale 2022 della Canoa slalom è proseguita oggi con gli Europei senior, in programma a Liptovsky Mikulas, in Slovacchia: l’Italia nella sessione pomeridiana della seconda giornata vede gli azzurri classificarsi al quinto posto nella canadese maschile a squadre. L’Italia, presente nella prova maschile con il terzetto composto da Roberto Colazingari, Paolo Ceccon e Raffaello Ivaldi, si classifica al quinto posto in 113.64 (6 penalità), a +5.70 dall’oro della Germania in 107.94 (2 penalità). Argento alla Polonia in 110.88 (+2.94, 4 penalità), bronzo alla Spagna in 112.39 (+4.45, 4 penalità). nella gara femminile, con ... Leggi su oasport (Di venerdì 27 maggio 2022) La stagione internazionaledellaè proseguita oggi con glisenior, in programma a Liptovsky Mikulas, in Slovacchia: l’sessione pomeridiana della seconda giornata vede gli azzurri classificarsi al quinto posto. L’, presenteprovacon il terzetto composto da Roberto Colazingari, Paolo Ceccon e Raffaello Ivaldi, si classifica al quinto posto in 113.64 (6 penalità), a +5.70 dall’oro della Germania in 107.94 (2 penalità). Argento alla Polonia in 110.88 (+2.94, 4 penalità), bronzo alla Spagna in 112.39 (+4.45, 4 penalità).gara femminile, con ...

