Calciomercato | Mandorlini | “Jorginho farebbe comodo a qualsiasi club Non credo che Skriniar vada via e spero che anche Koulibaly resti Sul Verona…”

(Di venerdì 27 maggio 2022)– A 1 Football, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione, in onda su 1 Station Radio, è intervenuto l’ex allenatore del Verona, Andrea. Su“Direi “come il pane”.è un calciatore molto importante, e le sue qualità le ha sempre mostrate nell’arco della sua carriera. Io penso che lui sia diventato un top player, e certamentemoltonon solo alla Juve, ma a.” Sul post Tudor a Verona “Il presidente e lo staff sono molto bravi e in questi anni non hanno sbagliato nulla. Tudor ha dato continuità al progetto Juric, ma se la dirigenza sente che Cioffi possa raccogliere quel testimone, i tifosi possono stare tranquilli. Ha fatto bene ...

Advertising

Calciomercato.com

Commenta per primoa Chiellini : 'Gioca finché non ti portano via i carabinieri...'.Commenta per primo Il doppio ex di Inter - Verona,: 'Record Hellas Mi spiacerebbe lo superassero. E su Bastoni …'. Mandorlini a Chiellini: 'Gioca finché non ti portano via i carabinieri' VIDEO AURORA MONTAIONE: Nardi, Corti R., Mitra, Fornai N. (65’ Blè), Cioni (65’ Niang, 80’ Mandorlini), Rossi, Corti M., Dell’Agnello, Giubbolini (70’ Franchi), Pieroni. A disp. Giuntini, Pace S., Corsinovi ...Andrea Mandorlini, ex calciatore dell’Inter e allenatore, ha parlato della lotta scudetto visto oggi si deciderà a chi assegnare lo scudetto. L’ex giocatore nonostante il piccolo svantaggio la squadra ...