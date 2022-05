Ultime Notizie – International Booker Prize 2022 | vince Geetanjali Shree

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di giovedì 26 maggio 2022) La scrittrice indianacon il romanzo ‘Tomb of Sand’ (Titled Axis) ha vinto l’, diventando il primo libro hindi a conquistare il prestigioso riconoscimento destinato alla narrativa da tutto il mondo tradotta in lingue inglese. La proclamazione è avvenuta questa notte durante una cerimonia a Londra: la giuria ha definito l’opera “estremamente esuberante e incredibilmente giocosa”.ha ricevuto un assegno di 50.000 sterline, che ha diviso a metà con la sua traduttrice Daisy Rockwell. ‘Tomb of sand’ racconta la storia di una donna di 80 anni che, dopo la morte del marito, cade in una profonda depressione e poi riemerge per ritrovare la vita. L’anziana si reca in Pakistan per affrontare il trauma irrisolto della ...