Si conclude con l'atteso film di Kelly Reichardt l'edizione del 75esimo anniversario. In Masquerade Isabelle Adjani (Palma d'oro subito per l'autoironia!) è una diva sul viale del tramonto. Oggi si conclude il concorso del Festival di Cannes 2022: Les jeux sont faits, rien ne va plus! E arriva per ultimo uno dei film più attesi del concorso: Showing Up di Kelly Reichardt, regista-icona del cinema indipendente americano. Ci si commuove invece con Un petit frère di Léonor Serraille e, finalmente, si ride (un po' a denti stretti) con Masquerade di Nicolas Bedos. Michelle Williams in "Showing Up". David Cronenberg a Cannes inventa una nuova forma di sesso in "Crimes of the Future" Binomio affiatato Reichardt ha voluto per la quarta volta come protagonista Michelle Williams dopo Wendy e Lucy (presentato proprio sulla Croisette nel 2008), Meek's Cutoff – Il ...

