Senegal, un incendio in ospedale fa strage di neonati: undici i bambini morti a Tivaouane (Di giovedì 26 maggio 2022) undici neonati sono morti in un ospedale della città di Tivaouane, a causa di un incendio divampato in un reparto. Lo ha annunciato su Twitter il presidente del Paese, Macky Sall. 'Ho appena appreso ... Leggi su globalist (Di giovedì 26 maggio 2022)sonoin undella città di, a causa di undivampato in un reparto. Lo ha annunciato su Twitter il presidente del Paese, Macky Sall. 'Ho appena appreso ...

