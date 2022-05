Pesci (Di giovedì 26 maggio 2022) “Ho bisogno di una playlist con tutte le canzoni che amavo ma ho dimenticato”, scrive la blogger Yuyuuyuyuu. Penso che anche a te servirebbe una playlist simile, . Sarebbe bello se tu potessi ricevere dei promemoria di tutte le cose... Leggi Leggi su internazionale (Di giovedì 26 maggio 2022) “Ho bisogno di una playlist con tutte le canzoni che amavo ma ho dimenticato”, scrive la blogger Yuyuuyuyuu. Penso che anche a te servirebbe una playlist simile, . Sarebbe bello se tu potessi ricevere dei promemoria di tutte le cose... Leggi

Advertising

hereitsbea : @ma_regaa @Cenzy_btw sto nuotando in un mare senza pesci - Franchettos : In una pozzanghera tutti i pesci si sentono squali ??????? - CosiComodo : Uno dei pesci principe della cucina siciliana, il #pescespada, è un ingrediente molto versatile in cucina. L’hai ma… - SURFC9RSE : RT @h_iradai: Io amo i Pesci. Siete voi che li stereotipate come 'manipolatori emotivi' quando hanno ben altre qualità sinceramente. - Cenzy_btw : @hereitsbea Chi dorme non piglia pesci -