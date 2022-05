Pensioni, Salvini: «Se in manovra non si fa nulla, torna la legge Fornero. Impensabile» (Di giovedì 26 maggio 2022) C'è stato anche il tema Pensioni tra gli argomenti trattati nel corso del Forum Ansa a cui ha partecipato Matteo Salvini. Il leader della Lega, partendo da quella che era stata Quota 100, ha espresso la sua posizione su quelli che potranno essere gli scenari futuri. Pensioni: dopo quota 100 e quota 102 cosa accadrà? Il governo giallo-verde, il Conte 1, si ricorderà come avesse introdotto Quota 100. Una misura sperimentale e opzionale che consentiva di andare in pensione prima rispetto alle soglie della legge Fornero. Una soluzione che non è stata rinnovata. «Quota 100 - ha dichiarato Salvini - è costata alle casse dello Stato 11 miliardi in tre anni, ma ha liberato 400.000 persone e soprattutto ha creato tantissimi nuovi posti di lavoro». Salvini ricorda la scadenza ... Leggi su ultimora.news (Di giovedì 26 maggio 2022) C'è stato anche il tematra gli argomenti trattati nel corso del Forum Ansa a cui ha partecipato Matteo. Il leader della Lega, partendo da quella che era stata Quota 100, ha espresso la sua posizione su quelli che potranno essere gli scenari futuri.: dopo quota 100 e quota 102 cosa accadrà? Il governo giallo-verde, il Conte 1, si ricorderà come avesse introdotto Quota 100. Una misura sperimentale e opzionale che consentiva di andare in pensione prima rispetto alle soglie della. Una soluzione che non è stata rinnovata. «Quota 100 - ha dichiarato- è costata alle casse dello Stato 11 miliardi in tre anni, ma ha liberato 400.000 persone e soprattutto ha creato tantissimi nuovi posti di lavoro».ricorda la scadenza ...

