Pallamano, serie A: Conversano vince la prima finale scudetto su Fasano (Di giovedì 26 maggio 2022) A Conversano il primo round. Al Pala San Giacomo, davanti a circa 2mila spettatori, i campioni d’Italia hanno superato col risultato di 31-24 (p.t. 17-9) la Junior Fasano nel derby pugliese valido come gara-1 della serie di finale scudetto. Le... Leggi su europa.today (Di giovedì 26 maggio 2022) Ail primo round. Al Pala San Giacomo, davanti a circa 2mila spettatori, i campioni d’Italia hanno superato col risultato di 31-24 (p.t. 17-9) la Juniornel derby pugliese valido come gara-1 delladi. Le...

