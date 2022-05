Omicidio Carol Maltesi | il 6 giugno i funerali

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 26 maggio 2022) Varese. Saranno celebrati il 6a Sesto Calende idi, 26 anni, uccisa e fatta a pezzi dal vicino di casa Davide Fontana nell’abitazione della giovane a Rescaldina a metà gennaio. La Procura di Busto Arsizio ha infatti dato il via libera per la restituzione della salma alla famiglia, terminati tutti gli accertamenti necessari a ricostruire l’e a verificare le dichiarazioni di Fontana, reo confesso. L’uomo, 43 anni, agente immobiliare in carcere a Busto Arsizio, ha detto di aver agito per rabbia, dopo una telefonata dell’ex fidanzato della ragazza di cui si era infatuato e di aver poi tentato in differenti modi di liberarsi del corpo., mamma di un bambino di sei anni, gli aveva da poco comunicato di volersi trasferire nel veronese, proprio per ...