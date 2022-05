Napoli | ufficializzato l’acquisto di Mathias Olivera

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 26 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– La SSCha acquisito le prestazioni sportive didal Getafe a titolo definitivo. Ad annunciarlo, sui canali social della società, il Presidente Aurelio De Laurentiis.è nato a Montevideo il 31 ottobre del 1997. Cresciuto nel Settore Giovanile del Nacional, dove debutta nel febbraio 2016 tra i professionisti, viene acquistato dal Getafe nel 2017. Nell’estate del 2018 viene ceduto in prestito all’Albacete dove gioca un anno in Seconda Divisione. A gennaio del 2019 torna al Getafe e nella Liga spagnola gioca per 5 stagioni collezionando 119 presenze e 2 reti.vanta anche 3 presenze con la Nazionale uruguaiana. L'articolo proviene da Anteprima24.it.