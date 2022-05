MotoGP in tv | GP Italia 2022 | programma Sky e TV8 | orari | streaming

Leggi su oasport

(Di giovedì 26 maggio 2022) Sale l’attesa per il Gran Premio d’di, ottava tappa del Motomondiale inal Mugello da venerdì 27 maggio a domenica 29; non sarà l’unico appuntamentono in vista per questa stagione, in quanto a inizio settembre i piloti saranno di scena a Misano. I piloti azzurri potranno godere del gran sostegno dei tifosi che accoreranno per sostenere i propri beniamini, su tutti Francesco Bagnaia ed Enea Bastianini, in corsa per il titolo inseguendo Fabio Quartararo; Pecco ha un distacco notevole da recuperare sul francese e i margini di errore sono ormai minimi. Bastianini, invece, si trova ad appena 8 punti di ritardo dal Diablo, Campione del Mondo in carica; di conseguenza, vorrà continuare a inseguire l’attuale leader del Mondiale e, farlo in casa, darà sicuramente una spinta ...