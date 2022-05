“Mosca sarà sconfitta” | ecco il prezzo da pagare

Advertising

gianluca_zago : @giovannivianel4 @mgmaglie @Marcella_IsBack @borghi_claudio @AlbertoBagnai Joe lo ha detto, 'finche' la Russia sara… - Marilen97832318 : RT @IrineKuklina: In aeroporto Domodedovo a Mosca e' stata fermata la cantante Nargiz. Sara' deportata in Uzbekistan perche' aveva scritto… - infedeIe : RT @Urielbertolami: Crollati i piani della #UE di potersi spartire la torta della 'ricostruzione' del #Donbass cn gli ucraini a colpi di ma… - Cagliostro9 : #tagadala7 Comunque Travaglio è un talismano. Se la sua presa di posizione avrà lo stesso esito di quella a proposi… - Domenico003_ : RT @LadyVaLSforza: E poi ci sono Io che ti faccio recitare il PIN della carta a furia di pedate nei coglioni. Finché la tua vicina eunuca n… -

Nuovo braccio di ferro tra Kiev econ il premier Ucraino Volodymyr Zeelensky che torna a ribadire che il suo Paese non farà ...globale" - sottolinea a un forum economico di Paesi ex Urss -in ...... nessunoin grado di isolare un Paese come la Russia'. "Politica miope" Secondo Putin si tratta di una politica poco saggia, dal momento che le sanzioni imposte dall'Occidente afiniscono ...