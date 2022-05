Milan, Gerry Cardinale a Milano: cessione a RedBird a un passo (Di giovedì 26 maggio 2022) . Si avvicina il cambio di proprietà del club Quasi fatta per il passaggio di proprietà del Milan dal fondo Elliott a Red Bird Capital. In mattinata Investcorp ha annunciato il suo ritiro dalla trattativa e la strada sembra ormai spianata. Come riportato da Repubblica, il proprietario di Red Bird Gerry Cardinale è sbarcato a Milano. In settimana la firma del contratto preliminare. Intanto ha già visitato le aree per il potenziale nuovo stadio, San Siro e Sesto San Giovanni. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 26 maggio 2022) . Si avvicina il cambio di proprietà del club Quasi fatta per il passaggio di proprietà deldal fondo Elliott a Red Bird Capital. In mattinata Investcorp ha annunciato il suo ritiro dalla trattativa e la strada sembra ormai spianata. Come riportato da Repubblica, il proprietario di Red Birdè sbarcato ao. In settimana la firma del contratto preliminare. Intanto ha già visitato le aree per il potenziale nuovo stadio, San Siro e Sesto San Giovanni. L'articolo proviene da Calcio News 24.

