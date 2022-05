Marracash e Elodie, il rapper rivela: «La nostra relazione è fuori dal normale, con Fedez invece…» (Di giovedì 26 maggio 2022) Quella tra Marracash ed Elodie è una storia d’amore infinita. E sulle pagine del Corriere della Sera, il rapper ha svelato che, nonostante i loro tira e molla, il loro rapporto esiste ancora. Tra addii e ritorni di fiamma i due cantanti non hanno alcuna intenzione di allontanarsi definitivamente. «Il nostro rapporto esiste ancora. Difficile spiegarlo però alla gente abituata a caselle predefinite». Marracash parla del legame con Elodie, una storia che sembra senza fine. Sui rotocalchi rosa, infatti, il rapper è finito per la relazione con la cantante e ora l’artista chiarisce una volta per tutte come stanno le cose. Ma nell’intervista c’è spazio anche per una battuta su Fedez. I due artisti si erano innamorati sul set del video di «Maragarita» nel ... Leggi su newscronaca.myblog (Di giovedì 26 maggio 2022) Quella traedè una storia d’amore infinita. E sulle pagine del Corriere della Sera, ilha svelato che, nonostante i loro tira e molla, il loro rapporto esiste ancora. Tra addii e ritorni di fiamma i due cantanti non hanno alcuna intenzione di allontanarsi definitivamente. «Il nostro rapporto esiste ancora. Difficile spiegarlo però alla gente abituata a caselle predefinite».parla del legame con, una storia che sembra senza fine. Sui rotocalchi rosa, infatti, ilè finito per lacon la cantante e ora l’artista chiarisce una volta per tutte come stanno le cose. Ma nell’intervista c’è spazio anche per una battuta su. I due artisti si erano innamorati sul set del video di «Maragarita» nel ...

