Marcello Cirillo | nuova vita dopo l’addio a “I Fatti Vostri” | Ecco cosa fa ora

Leggi su esclusiva

(Di giovedì 26 maggio 2022) Ormai da più di trent’anni rappresentano uno dei punti fissi del palinsesto della mattina di Raidue. Chi ha seguito con assiduità il programma non può quindi non ricordare, che da qualche anno non fa più parte del cast.come è cambiata la suafa ora. In una fascia oraria come quella della mattina si prediligono programmi che possano permettere al pubblico di rilassarsi e di staccare la spina dalla routine quotidiana. “I”, in onda ormai da più di trent’anni su Raidue, riesce a raggiungere appieno questo obiettivo grazie ai momenti dedicati al gioco in cui viene coinvolto il pubblico e alle rubriche dedicate alla cucina e non solo. Non mancano però anche gli spazi dedicati alla cronaca, che da settembre vengono curati da un ...