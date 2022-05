Lutto nei Depeche Mode, è morto il tastierista Andy Fletcher (Di giovedì 26 maggio 2022) I Depeche ModeLONDRA – Lutto nei Depeche Mode: è morto all’improvviso il tastierista e membro fondatore del gruppo, Andy Fletcher. Aveva 60 anni e le cause del suo decesso sono ignote. La notizia è stata data dagli stessi Depeche Mode attraverso i loro canali social. Ecco il testo del messaggio: “Siamo scioccati e devastati dalla tristezza per la prematura scomparsa del nostro caro amico, membro di famiglia e compagno di band Andy ‘Fletch’ Fletcher. Aveva davvero un cuore d’oro ed era sempre presente per offrire supporto, una conversazione vivace, una bella risata o una pinta di birra ghiacciata. I nostri cuori sono con la famiglia e chiediamo di rispettare la privacy ... Leggi su lopinionista (Di giovedì 26 maggio 2022) ILONDRA –nei: èall’improvviso ile membro fondatore del gruppo,. Aveva 60 anni e le cause del suo decesso sono ignote. La notizia è stata data dagli stessiattraverso i loro canali social. Ecco il testo del messaggio: “Siamo scioccati e devastati dalla tristezza per la prematura scomparsa del nostro caro amico, membro di famiglia e compagno di band‘Fletch’. Aveva davvero un cuore d’oro ed era sempre presente per offrire supporto, una conversazione vivace, una bella risata o una pinta di birra ghiacciata. I nostri cuori sono con la famiglia e chiediamo di rispettare la privacy ...

