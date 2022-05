LIVE Sonego-Sousa 4-5, Roland Garros 2022 in DIRETTA: Lorenzo serve per rimanere nel set (Di giovedì 26 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-15 Di poco lungo il dritto dell’azzurro. 5-4 Game Sousa. Servizio, attacco, e smash. Il portoghese piazza otto punti di fila e dal 3-4 torna a condurre. Dopo il cambio di campo Sonego servirà per rimanere nel set. 40-0 Sparacchia via la risposta Lorenzo. Tre palle del nuovo contro soprasso Sousa. 30-0 Lungo il recupero di dritto disperato dell’italiano. 15-0 In rete la risposta di dritto di Sonego. 4-4 Controbreak Sousa. Che difesa del numero 63 ATP, che chiude i conti trafiggendo Lorenzo con il passante di dritto. 0-40 Tre palle del controbreak Sousa. Il portoghese trova un buon angolo con il dritto anomalo. 0-30 Brutto errore del piemontese, che manda in ... Leggi su oasport (Di giovedì 26 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA0-15 Di poco lungo il dritto dell’azzurro. 5-4 Game. Servizio, attacco, e smash. Il portoghese piazza otto punti di fila e dal 3-4 torna a condurre. Dopo il cambio di camposervirà pernel set. 40-0 Sparacchia via la risposta. Tre palle del nuovo contro soprasso. 30-0 Lungo il recupero di dritto disperato dell’italiano. 15-0 In rete la risposta di dritto di. 4-4 Controbreak. Che difesa del numero 63 ATP, che chiude i conti trafiggendocon il passante di dritto. 0-40 Tre palle del controbreak. Il portoghese trova un buon angolo con il dritto anomalo. 0-30 Brutto errore del piemontese, che manda in ...

