Land Rover Defender protagonista al concorso ippico di Piazza di Siena (Di giovedì 26 maggio 2022) Land Rover e l'equitazione. Due mondi apparentemente diversi, in realtà uniti dall'amore e dal rispetto per la natura, come pure da un sano spirito di avventura. Ecco il motivo dell'ulteriore rinnovarsi di una partnership ormai radicata nel tempo con la Federazione Italiana Sport Equestri (FISE), che farà della nuova Defender l'auto ufficiale e la courtesy car dell'89? edizione del CSIO di Roma Piazza di Siena – Master d'Inzeo, il concorso ippico fiore all'occhiello del nostro Paese che andrà in scena dal 26 al 28 maggio sull'ovale e il galoppattoio di Villa Borghese, a Roma. Il programma dell'evento, neanche a dirlo, è particolarmente nutrito e prevede diverse gare, unitamente agli immancabili caroselli e, nella giornata inaugurale di venerdì 27 maggio, il Premio ...

