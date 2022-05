Inter: Bastoni non è più incedibile (Di giovedì 26 maggio 2022) Quale sarà il futuro di Alessandro Bastoni? Rimarrà all’Inter o sarà sacrificato per ragioni esclusivamente economiche? Sono queste le domande che la dirigenza nerazzurra si sta facendo in queste ultime ore, con il difensore che è sempre più corteggiato da diverse squadre di Premier League. Bastoni ha giurato amore eterno alla causa nerazzurra, tuttavia, in caso arrivi un’offerta di un certo peso potrebbe essere venduto ad una cifra non inferiore ai 60 milioni di euro. Inter: Bastoni piace in Premier League Sembra dunque la Premier League il luogo in cui più apprezzano il giovane difensore, senza alcun dubbio uno dei migliori in circolazione e non solo in Italia. Parlano i numeri, la prestazione e perché no, anche i trofei vinti nonostante la giovane età. Come detto però la sua permanenza a ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 26 maggio 2022) Quale sarà il futuro di Alessandro? Rimarrà all’o sarà sacrificato per ragioni esclusivamente economiche? Sono queste le domande che la dirigenza nerazzurra si sta facendo in queste ultime ore, con il difensore che è sempre più corteggiato da diverse squadre di Premier League.ha giurato amore eterno alla causa nerazzurra, tuttavia, in caso arrivi un’offerta di un certo peso potrebbe essere venduto ad una cifra non inferiore ai 60 milioni di euro.piace in Premier League Sembra dunque la Premier League il luogo in cui più apprezzano il giovane difensore, senza alcun dubbio uno dei migliori in circolazione e non solo in Italia. Parlano i numeri, la prestazione e perché no, anche i trofei vinti nonostante la giovane età. Come detto però la sua permanenza a ...

